"Milano è uno stimolo per la Juve, che non può rimanere indietro come negli ultimi anni dove Inter e Milan arrivano prima e seconda". È il pensiero di Matteo Marani, intetervenuto in collegamento con Sky Sport per dire la sua sulla lotta a distanza del presente e del futuro tra Milano e Torino: "La Juve in questo momento ha palla dalla sua parte di campo e deve rispondere: il nostro calcio non può passare dalla Juventus e dalle due milanesi, lo dice la storia europea e dei campionati - ricorda il giornalista -. Torino e Milano sono due grandi motori dal punto di vista dei risultati. Penso che la Juve non sia dietro a Milan e Inter come potenziale, già quest’anno poteva fare di più e tornerà il prossimo anno. Certi errori non possono essere ripetuti, la Juve deve rispondere in fretta: queste tre saranno protagoniste".