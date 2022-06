"Lukaku si è fatto il biglietto del viaggio da solo". Così Matteo Marani commenta il clamoroso negoziato che ha ricondotto il belga all'Inter meno di un anno dopo il suo addio. "Nel campionato italiano, Lukaku sposta gli equilibri - ha detto Marani su SkySport24 -. Lui è stato l'uomo che ha portato lo scudetto all'Inter, al Chelsea si gioca in maniera diversa e non ha avuto lo stesso impatto. Inzaghi gioca in maniera differente rispetto a Conte e forse il tecnico nerazzurro dovrà cambiare qualcosa, cercando di trovare gli spazi ideali per il belga che quando ha metri è devastante".