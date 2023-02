Matteo Marani, eletto nei giorni scorsi nuovo presidente della Lega Pro, ai microfoni del Corriere Adriatico ha parlato così di un'eventuale riforma per la terza serie italiana: "Qualche ritocco. Bisogna ripartire dalle tante cose fatte bene e aggiungere esperienza e competenza. Se poi si parla di riforma questa è necessaria a trecentosessanta gradi per tutto il calcio italiano e non solo per la Lega Pro. Tanti paesi prima di noi hanno fatto questo percorso traendone beneficio".