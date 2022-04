Inter o Milan: da questa dicotomia per la corsa Scudetto non si scappa. Matteo Marani, dagli studi di Sky Sport, ritiene ormai il discorso tricolore ristretto alla città di Milano: "Mi sembra che l'Inter sia tornata al centro di tutto, ma la risposta del Milan di ieri è stata notevole: fare quel secondo tempo con quella pressione vuol dire che questa squadra ha una grande forza morale. Giocavano una partita delicata, dopo la vittoria dell'Inter. Non so se siano i più forti perché ritengo che l'Inter abbia qualcosa di più in termini di rosa, ma la capacità di risollevarsi sempre significa che all'interno di questo gruppo c'è una spinta speciale. Mi hanno impressionato ieri a Roma, hanno dimostrato di voler vincere. Sono convinto che questo campionato si deciderà davvero all'ultima giornata".