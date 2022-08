"Con tante partite fino al Mondiale, c'è poco tempo per tutti, quindi diventano fondamentali i cambi. L'importante sarà non essere vittima delle rotazioni, ci vuole coerenza". Lo dice Matteo Marani intervenuto negli studi di SkySport24. "L'Inter? Penso che Dzeko debba giocare anche per una questione di equilibri e di gestione, penso sia giusto coinvolgerlo nel progetto. A Roma, la squadra nerazzurra non mi è piaciuta nell'atteggiamento e nel fatto di non capire in fretta cosa stesse accadendo nel match - ricorda Marani -. Una partita così non puoi affrontarla in questo modo. Poi c'è il tema Lukaku: va innescato in una maniera diversa. Non so se ci siano scorie dello scudetto perso, ma la testa va cambiata".