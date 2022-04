"Il problema non è mai stato Roberto Mancini. Il movimento è forte se le basi sono solide, non dipende mai soltanto da un solo uomo. E ora tutti dobbiamo aiutare Mancini a rimettere in modo il movimento". Questo il pensiero di Matteo Marani su SkySport24. "Bisogna rifondare, stavolta seriamente, in silenzio, lavorando e cambiando un po' il pensiero, anche dei club. Ribadisco: la maglia azzurra non può essere tirata solo quando vince e quando è divertente".