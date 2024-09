Dal ritiro della Nazionale francese di Clairefontaine, Manu Kone, nuovo giocatore della Roma, è intervenuto in conferenza stampa per raccontare le sue sensazioni per la sua prima volta con i Bleus di Didier Deschamps. Tra le altre cose, l'ex Borussia Moenchengladbach ha parlato anche del rapporto con Marcus Thuram, attaccante dell'Inter: "Parlo spesso con lui. Quando sono arrivato mi ha subito accolto benissimo. Abbiamo un rapporto speciale fin da quando eravamo piccoli, abbiamo condiviso numerosi momenti insieme e abbiamo stretto un forte legame. Mi conosce da quando ero piccolo con Khephren, qui in Nazionale mi ha messo subito a mio agio spiegandomi come funziona tutto. Però non gli chiederò più altre cose".