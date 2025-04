Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d'inizio della gara contro l'Empoli, dove i partenopei sono chiamati a vincere per rimanere incollati all'Inter: "Le stagioni sono sempre lunghe, complicate, piene di difficoltà. Io penso che è tutto ciclico. Bisogna sapere affrontare e uscire dai momenti di sofferenza, come noi siamo riusciti a fare, rimanendo lucidi e concentrati. Stiamo facendo un percorso importante, un percorso che ci sta facendo lottare per un sogno. Quindi dobbiamo stare tranquilli, non dobbiamo sovraccaricarci di pressione e di negatività, ma rimanere concentrati su quello che è il nostro obiettivo quotidiano, che è il lavoro".

Come si convive con la pressione positiva?

"Assolutamente sì. Noi dobbiamo essere orgogliosi, l'abbiamo detto più volte. Siamo partiti da lontano, abbiamo costruito una squadra che è all'anno zero. Quindi dobbiamo vedere tutto con estrema positività. È chiaro che ora siamo in una posizione che ci permette di sognare, ripeto. Ma dobbiamo stare tranquilli e viverlo con spensieratezza. Non farci affliggere da questa pressione che c'è, ma non deve essere negativa. Dobbiamo viverla, ripeto, con molta gioia, con entusiasmo, con voglia di combattere ogni singola partita. Oggi affrontiamo una squadra che lotta per salvarsi. Sappiamo le difficoltà che ci sono in queste situazioni. Dobbiamo essere pronti a fare anche una partita sporca, determinati e a volerla vincere".