Ospite di TMW Radio, l'allenatore Antonio Manicone analizza così lo straordinario momento di forma dell'Inter, reduce dal 4-0 contro l'Atalanta: "Grande continuità e gioco, a conferma anche la partita contro l'Atalanta. Negli ultimi anni ha sempre fatto bene e ora merita questa posizione. Però non trovo un'altra squadra che può competere e ne va dello spettacolo.

In Champions sono curioso, non sarà semplice passare contro l'Atletico, deve passare il turno e vedremo. L'unica che ha dato segni di continuità negli ultimi anni è l'Inter. Le altre hanno fatto degli exploit, l'Inter ha dato continuità e ci si aspetterebbe lo stesso dalle altre. Lo Scudetto lo ha già vinto. Per i tifosi la priorità è lo Scudetto, poi si vedrà in Champions".