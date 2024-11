L'ex calciatore dell'Inter Antonio Manicone, intervistato da TMW Radio, ha commentato la vittoria di ieri dei nerazzurri contro l'RB Lipsia: "L'obiettivo è andare fino in fondo. È stata una partita di esperienza quella di ieri, l'hanno gestita bene. Ha ragione Simone Inzaghi che diceva che la temeva, perché poteva esserci un calo e il Lipsia non è scarso. Ha fatto una buona partita, ha mantenuto inviolata ancora una volta la porta e i trofei si vincono così".

Inzaghi che ora punterà a chiudere per la qualificazione in Champions e accelerare in campionato a gennaio?

"Sì, lui gli obiettivi ce li ha dall'inizio. Fa giocare un po' tutti per arrivare a fine stagione o nel periodo quando conta di più sempre al massimo. Ha imparato dalle esperienze precedenti".