L'Inter vista in questo avvio di stagione non sarà scintillante come la miglior versione mostrata nella cavalcata verso il 20esimo scudetto, ma è sicuramente "una squadra che sta costruendo qualcosa per arrivare a fine stagione vincendo qualche titolo", secondo Antonio Manicone. "Sto vedendo lo stesso processo di crescita che avevo visto negli scorsi anni - ha dichirato il vice ct dell'Iran a Sportitalia.it -. In questo momento sta costruendo le basi, la stagione è lunga è sarà dura. Inzaghi sa benissimo che ha bisogno di tutti i giocatori e sta gestendo benissimo sia la rosa che le forze, nonostante le difficoltà e gli infortuni”.

A proposito della vittoria strappata al fotofinish dai campioni d'Italia, sul campo dello Young Boys, Manicone ha aggiunto: "Il sintetico incide molto, quando lavoravo per la Svizzera ho visto la Juve perdere in quel campo, sapevo benissimo che tipo di difficoltà avrebbe potuto creare anche all’Inter ieri. Giocare su un sintetico, che ad inizio partita bagnano, è tutto diverso. Poi loro sono abituati, tu no. Quindi è stata una vittoria importante per l’Inter, da grande squadra".