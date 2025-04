Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina, si racconta a tutto tondo in un'intervista alla Gazzetta dello Sport dove parla della sua splendida stagione soprattutto in ambito europeo, essendo lui il capocannoniere viola in Conference League. Ma la battuta finale è dedicata alla corsa Scudetto nella quale, lui che è nato a Napoli, non ha ovviamente alcun dubbio su da quale parte stare: "Assolutamente Napoli. Può farcela. Antonio Conte ha dato la mentalità giusta".