Le critiche piovute addosso a Simone Inzaghi dopo lo stop inaspettato contro l'Empoli in campionato non piacciono ad Andrea Mandorlini, che preferisce non eleggere il tecnico a capro espiatorio di tutta l'Inter al termine di un girone d'andata altamente deludente: "Lascerei stare quel tasto lì, non serve a niente. Ieri l'Inter non ha giocato bene, non era partita neanche male, ha cercato di fare la gara, ma ci sono state delle difficoltà e non c'era la solita carica agonistica. Forse sono state eccessive le energie spese in Supercoppa... Ed anche l'Empoli ha fatto bene", le sue parole in esclusiva a Tuttomercatoweb.com.