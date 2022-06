Andrea Mandorlini è stato protagonista di un'intervista ai microfoni di TMW in cui ha commentato anche le possibili mosse future dell'Inter. "Si parla molto di Bastoni che penso sia il miglior difensore italiano di questo momento e non me ne priverei mai - ha dichiarato -. Sono problemi societari e non so sinceramente. Su chi affiancare a Lautaro è un bel rebus, vorrei ricordare che comunque c’è Dzeko che è un grande attaccante e mi piace moltissimo. L’età per gli attaccanti è relativa, io ho allenato Toni in età avanzata che è stato capocannoniere. Se dovessi scegliere uno solo tra Dybala e Lukaku sceglierei Lukaku".