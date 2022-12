A San Siro, il prossimo 4 gennaio, ci sarà l'ultima chiamata scudetto per l'Inter, che ospita la capolista Napoli per accorciare il gap di 11 punti accumulato prima della lunga sosta del campionato. Andrea Mandorlini non ha dubbi in questo senso: "Se non vince mercoledì, è fuori da ogni discorso per il titolo - le parole dell'ex nerazzurro a Radio Kiss Kiss -. La ripresa presenta tante incognite dovute anche ai risultati delle amichevoli, amichevoli che – lo ricordo – hanno un peso molto relativo. La partita di mercoledì è importantissima soprattutto per Inzaghi".