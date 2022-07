Intervistato dal sito CalcioStyle, Andrea Mandorlini ripercorre l'ultimo campionato sottolineando i meriti del Milan campione d'Italia: "E’ stata una volata a due per tutta stagione ma a volte i particolari fanno la differenza e quindi alla fine il Milan ha meritato di vincere La Juventus dal punto di vista tecnico era inferiore alle due milanesi. La stagione non era partita bene, anche se ad un certo punto della stagione sembrava che potessero rientrare in corsa per lo scudetto. La sconfitta contro l’Inter ha chiuso il discorso scudetto. La Juventus ha vinto per 9 anni consecutivi il campionato, ora hanno iniziato la fase della ricostruzione".