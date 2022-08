"L’Inter è una squadra che si è rinforzata". Parola di Andrea Mandorlini, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio per analizzare le mosse di mercato dell'Inter tra colpi in entrata e affari sfumati: "Dybala poteva essere appetibile, ma i nerazzurri erano già a posto. A ora la squadra è completa dal punto di vista tecnico-tattico, ma il mercato è ancora lungo. Nelle ultime due amichevoli ho visto entusiasmo. Mkhitaryan è un giocatore che arricchisce la rosa. È pronta per tornare a competere per lo scudetto. Sulla fascia sinistra si è perso Perisic, ma Gosens ha dimostrato di essere un giocatore importante, ora dipende da lui".