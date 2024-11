Un pareggio e un mezzo passo falso per la Roma di Juric, bloccato sull'1-1 in Belgio contro il modesto Union Saint Gilloise. Al vantaggio di Mancini replica Mac Allister, che lascia i giallorossi al 16esimo posto in classifica a quota 5 punti. Tra gli altri risultati spicca il ko del Tottenham, sconfitto dal Galatasaray di Osimhen (protagonista con una doppietta).

Tutti i risultati di Europa League:

Bodo/Glimt - Qarabag 1-2

Elfsborg - Braga 1-1

FCSB - Midtjylland 2-0

Eintracht Francoforte - Slavia Praga 1-0

Galatasaray - Tottenham 3-2

Ludogorets - Athletic Club 1-2

Nizza - Twente 2-2

Olympiacos - Rangers 1-1

Union SG - Roma 1-1

Tutti i risultati di Conference League:

Vikingur Reykjavik - Borac Banja Luka 2-0

Gent - Omonia 1-0

HJK - O. Ljubljana 0-2

Legia - Din. Minsk 4-0

Paphos - FC Astana 1-0

Petrocub - SK Rapid 0-3

Shamrock Rovers - TNS 2-1

TSC - Lugano 4-0