Intervenuto al 'premio Peppino Prisco', Roberto Mancini ha parlato anche del momento della Nazionale azzurra. "C’è questa partitissima con l’Argentina che per noi sarà importante, come sarà importante ripartire bene in Nations League. Siamo chiamati a rialzarci in fretta. Qualche giovane interessante c’è in questo campionato - ha detto il c.t. -. L’addio di Chiellini? Un grande dispiacere per tutti, perché è stato importante per noi, però il tempo purtroppo passa per tutti. Insigne va a fare questa esperienza e poi vedremo come andrà, conta giocare e restare in forma". Una battuta anche sulla figura di Prisco: "Non ho avuto la fortuna di lavorarci assieme; quando arrivai all'Inter era scomparso. Da avversario posso dire che è sempre stata una persona perbene e ironica".