Torna in campo la Nazionale di Roberto Mancini, che nei prossimi giorni affronterà le ultime sfide del girone di Nations League: venerdì sera l'Italia ospiterà l'Inghilterra a San Siro, lunedì sera giocherà a Budapest contro l'Ungheria. Nella prima conferenza stampa di Coverciano, il ct azzurro tocca diversi argomenti, dagli infortunati al possibile cambio di modulo con l'utilizzo del 3-5-2: "Fare si può fare tutto... Io credo che bisogna cercare di avere sempre la stessa personalità nel giocare, questa è la cosa più importante. Poi non credo il sistema possa variare tante situazioni, abbiamo giocatori che nei club giocano in molti casi 3-5-2 ma sono calciatori polivalenti. La priorità deve essere giocare bene. Poi non scarto un utilizzo di quel modulo a priori, ma deve esserci una motivazione per cambiare modulo. La mia paura è che cambiando modulo la squadra si allunghi un po', noi fisicamente non siamo fortissimo e abbiamo bisogno di palleggio. Ma non è da scartare". Un elogio anche per l'Udinese, dopo la vittoria sull'Inter: "L'Udinese è una squadra con pochi italiani, ma che gioca bene, è fisica, ha giocatori di grande qualità ed è lì con merito in questo momento".