Dopo lo 0-0 della Fiorentina in Conference League, sono tre le squadre italiane impegnate nella serata dei quarti di finale d'andata Europa League. A San Siro va in scena il derby made in Italy tra Milan e Roma: a decidere il match ci pensa Mancini, che al 16' incorna la palla dell'1-0 giallorosso.

L'Atalanta invece compie l'impresa ad Anfield, battendo il Liverpool a domicilio con un 3-0 storico e senza storie che porta la firma di Scamacca (doppietta) e Pasalic.

I risultati di Europa League:

Benfica-Marsiglia 2-1

Bayer Leverkusen-West Ham 2-0

Milan-Roma 0-1

Liverpool-Atalanta 0-3



I risultati di Conference League:

Olympiakos-Fenerbahce 3-2

Viktoria Plzen-Fiorentina 0-0

Aston Villa-Lille 2-1

Club Brugge-PAOK 1-0