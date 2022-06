Nelle ore in cui sta preparando la gara di Nations League contro l'Inghilterra, la terza di questa finestra internazionale, Roberto Mancini non ha potuto non pensare a quello che gli stava per accadere l'11 giugno 2021: "Un'impresa che resterà sempre nella storia. È passato esattamente un anno dall'inizio di quel percorso", ha scritto il ct ricordando il 3-0 con cui gli azzurri si sbarazzarono della Turchia dando il la alla cavalcata straordinaria culminata con la vittoria dell'Europeo a Wembley, proprio contro la selezione dei Tre Leoni.