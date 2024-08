Mancano praticamente 18 mesi al via dei Giochi Olimpici di Milano e Cortina che si apriranno il 6 febbraio 2026. Milano si prepara e sfida il tempo per rispettare il cronoprogramma modificato rispetto a quando vinse l’assegnazione, con la deadline fissata per fine 2025. Secondo il Corriere della Sera - Edizione Milano, l'unica incognita è legata al futuro di San Siro, dove è prevista la cerimonia di apertura: i lavori di ristrutturazione proposti da WeBuild, se l’operazione dovesse andare in porto, partirebbero prima delle Olimpiadi ma si fermerebbero a due mesi dall’inaugurazione.