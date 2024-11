Rodri non si è ancora arreso all'idea di dover saltare tutta la stagione 2024-25 per via del grave infortunio accusato al ginocchio nella gara tra Manchester City e Arsenal dello scorso 22 settembre: "Il mio obiettivo è tornare in campo in questa stagione - ha spiegato il Pallone d'Oro al podcast 'The Rest Is Football' -. Non mi arrendo per questa stagione, ma non voglio fare errori. Il mio obiettivo è recuperare in sei o sette mesi. Il recupero sto andando molto meglio di quanto pensassi. Mi sto godendo il riposo, se è possibile dirlo in questa situazione. Quando mi sono fatto male, non ho sentito 'crac': il ginocchio era stabile. Ero sicuro che non fosse troppo grave, ma ora ho una mentalità positiva e basta. Il primo mese e mezzo è stato brutto in termini di dolore, non riuscivo a camminare, ma ora è più facile".