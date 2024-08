La scelta di firmare con gli acerrimi rivali del Perugia da parte di Luca Di Maggio non è andata giù al direttore sportivo della Ternana Carlo Mammarella, che dopo aver assaporato la possibilità di vedere il ragazzo delle giovanili dell'Inter indossare la maglia rossoverde si è visto anticipato dal Grifo. Ai microfoni di ON Tv, Mammarella spiega cosa ha fatto la differenza: "Il discorso è semplice: ad oggi, per noi è difficile garantire una maglia da titolare a un giocatore. Quando ci è stata fatta questa richiesta, non abbiamo potuto assicurare nulla. Probabilmente, qualcuno gli ha promesso 35 partite da titolare, ma noi crediamo che la titolarità debba essere conquistata attraverso gli allenamenti e le prestazioni durante le partite”.