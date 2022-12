"Il momento più buio del 2022? La partita di Palermo con la Macedonia e dunque la mancata qualificazione al mondiale di calcio . Difficile pensare a qualcosa di peggiore". Questo il parere che ha espresso il presidente del Coni Giovanni Malagò commentando l'anno sportivo che si sta chiudendo in un'intervista di fine anno alle agenzie di stampa. "Questo, unito alla scomparsa di tanti e troppi protagonisti dello sport che se ne sono andati quest'anno, rappresenta un momento buio", ha aggiunto il numero uno dello sport italiano.

Malagò ha poi rilasciato una battuta sulle indagini attualmente in corso sulla Juventus, tra plusvalenze e manovre stipendi: "Sono un funzionario pubblico, presiedo il comitato olimpico e sono membro del CIO, con delle indagini aperte di giustizia sportiva e ordinaria non posso dire niente. Una mia idea ce l’ho ma non la posso dire". Sulla Serie A, infine: "Il Napoli fino adesso ha fatto benissimo, ha dimostrato di essere un pezzo avanti a tutte le altre".