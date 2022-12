"Giochi 2026? Bisogna partire dal presupposto che nella candidatura la cerimonia inaugurale è a San Siro. Non mi risulta ci sia altro posto che può avere 80mila spettatori per ospitare questo evento, non è un tema solo di immagine per l’evento, ma anche di revenues". A parlare è il presidente del Coni Giovanni Malagò, intervenuto in conferenza stampa per la visita della Commissione Cio a Milano per le Olimpiadi.