Giovanni Malagò, presidente del CONI, si dimostra particolarmente euforico per l'imminente Euroderby tra Inter e Milan: "Sembra di toccare il cielo con un dito. Chi lo avrebbe mai detto dopo anni in cui si èdiscusso di prestazioni a livello internazionali, salvo alcune sporadiche vicende. Molto bene perché una squadra sarà sicuramente in finale. Uno spot per Napoli con lo Scudetto e uno spot per Milano la semifinale perché penso che la città e il calcio italiano siano orgogliosi di questo", le sue parole all'ANSA.