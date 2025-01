"È da qualche mese che non ho più parlato con Manfredi, mi sembra che su questo è stato molto chiaro il ministro Abodi. C’è la disponibilità, anzi la volontà e il desiderio ovviamente che lo stadio Maradona di Napoli abbia la possibilità e l’opportunità di essere inserito in quel ristretto numero di stadi che saranno oggetto di una riqualificazione, parola forse per certi versi non completa, per far parte dell’Europeo del 2032. È tutta una materia che è in mano onestamente allo Stato e al Comune che è il proprietario. È chiaro che bisogna affrontare l’argomento in modo concreto", ha detto Giovanni Malagò a margine dell’inaugurazione della piscina dello stadio Collana di Napoli a proposito dello stadio Maradona, discorso che riguarda il calcio italiano in generale, fortemente turbato dal tema ristrutturazione degli impianti sportivi italiani.