L'allenatore Luigi Maifredi è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dicendo la sua sulla lotta Scudetto in Serie A: "

Nella corsa Scudetto l'allenatore che ha qualcosa in più chi è?

"Che macchina sta guidando l'uno e l'altro, è questo il discorso. Quella di Inzaghi è collaudata e ha la capacità di scatti lunghi. Ha una rosa incredibile ma anche una società di livello. Il Napoli ha trovato uno come Conte, l'Inter invece ha creato negli anni una macchina perfetta. Per me il campionato lo può perdere solo l'Inter, magari però la voglia di vincere di Conte prevarrà su tutto".