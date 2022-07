"Quando l’ho rivisto a Milano con la sciarpa nerazzurra al collo ho tirato un sospiro di sollievo". Così Filippo Magnini commenta su Tuttosport il ritorno di Romelu Lukaku nella 'sua' Inter. "Sono contento, è un grandissimo giocatore che ha dato tantissimo all’Inter, spero che il suo rientro possa far bene alla squadra e a tutto l’ambiente - dice -. Speriamo che il suo ritorno ci possa dare una mano per far salire l’Inter di un gradino. Perché a noi basta un gradino per tornare a vincere…".

Un bel sorriso che fa capire come il ritorno del gigante buono possa far fare la differenza in campionato.

"L’ha già fatta, lo conosciamo. Ma a differenza del nuoto, il calcio è uno sport di squadra. Non basta Romelu da solo. Lo ha dimostrato anche la Juventus con Cristiano Ronaldo".