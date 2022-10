Scrivendo una lettera al Corriere della Sera - Milano, l'ingegnere Nicola Magistretti è tornato a rilanciare la sua idea per salvare lo stadio Meazza, per il quale nei mesi scorsi aveva proposto un progetto di restyling: "Con il collega ingegnere Riccardo Aceti abbiamo proposto un’idea di riqualificazione presentata al Comune. L’abbiamo esposta anche nel corso del dibattito pubblico, evidenziando che si può realizzare un investimento speculare a quello che propongono i promotori del nuovo stadio: l’unica fondamentale differenza è che al posto del nuovo stadio (con conseguente demolizione dell’esistente) si prevede di lasciare il Meazza riqualificato e le nuove realizzazioni previste dai promotori. Si avrebbero gli stessi vantaggi, tra cui la rigenerazione dell’area di San Siro, con gli stessi servizi e funzioni che cambierebbero in meglio quell’area, ma con la variante di San Siro riqualificato. Questo garantirebbe alle squadre e agli investitori un ritorno economico-finanziario superiore, grazie ai costi totali inferiori di circa 300 milioni di euro per il comparto stadio e ai ricavi da stadio superiori. Visto il commento di alcuni lettori che apprezzano il tema della rigenerazione dell’area San Siro legata al Progetto-Nuovo-Stadio, ci teniamo a sottolineare che tali aspetti sono invece una invariante anche nel caso di una riqualificazione del Meazza. La proposta può essere una soluzione win-win per tutti".