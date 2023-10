Massimo Paganin, intervistato da Radio 24 nel corso di 'Tutti Convocati', ha analizzato approfonditamente la vittoria di ieri dell'Inter in casa del Torino. Partendo dalle sostituzioni decisive di Simone Inzaghi: "Davide Frattesi, Carlos Augusto e Denzel Dumfries, tutti subentrati, non hanno abbassato la qualità dell'Inter. Con la vittoria di ieri sera, i nerazzurri si confermano una serissima candidata allo Scudetto.

Non mi preoccupa il fatto che Lautaro Martinez potrebbe non segnare con la frequenza straordinaria con cui ha segnato in queste prime 9 partite, questa squadra ha tanti giocatori che possono fare gol e assist, sia con i centrocampisti che sugli esterni". Una battuta anche sul big match di questa sera tra Milan e Juventus: "Chi spera vinca Inzaghi? Secondo me all'Inter conviene che vincano i bianconeri".