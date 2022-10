Massimo Paganin , ex calciatore dell'Inter, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio all'indomani della qualificazione dell'Inter agli ottavi di Champions League. “Il girone era il più proibitivo tra quelli delle italiane - le sue parole -. Penso che nessuno si aspettasse che potesse passarlo così. Dopo il periodo difficile c’è stata la bravura sia della società che della squadra che dell'allenatore di compattarsi e di andare avanti. Anche con la Roma, nonostante la sconfitta, si erano già viste cose buone . La vittoria con il Barcellona, poi, ha cambiato molto. Non pensavo che l’Inter potesse fare queste cose ed è stato molto bravo Inzaghi. Questi risultati daranno autostima e forza per continuare”.

"Sul famoso dialogo sta alle basi delle relazioni tra persone. La questione del portiere ne è un esempio - ha aggiunto -. Non è una questione molto semplice come fa la gente. Credo che il mister abbia parlato molto con Handanovic, che ha scritto pagine importanti per i nerazzurri. Sui leader penso che uno di questi ma silenzioso sia Brozovic. Poi nomi importanti possono essere quelli di Lautaro, Barella e Lukaku. Anche Dzeko secondo me è molto importante perché mi sembra una persona che non abbia problemi a dire quello che pensa anche nello spogliatoio. In più i giocatori con questa esperienza aiutano molto. Scudetto? Credo che debbano pensare a partita dopo partita. Io ho visto ieri il Napoli dal vivo perché l’ho commentato ed è avanti con il lavoro. Comunque in questa stagione ci saranno due campionati e uno starà per finire. L’Inter deve vedere se riesce a colmare il gap”.