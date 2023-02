Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Gabriel Brazao come nuovo giocatore della Spal, è intervenuto anche il direttore sportivo del club emiliano Fabio Lupo, che ha presentato così il giocatore brasiliano: "Siamo qui per presentare un portiere che in Brasile è ritenuto da tutti un profilo importante e di valore, che si è messo in mostra nell'edizione del 2018 della Coppa del Mondo Under 17, attirando l'attenzione di un club importante come l'Inter.