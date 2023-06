Oliver Lund, difensore tedesco che a 32 anni ha annunciato il ritiro dall'attività agonistica dopo l'esperienza in Danimarca con l'Aarhus, parlando ai microfoni di TipsBladet ha presentato così Yann Bisseck, suo ex compagno destinato all'Inter: "È bravo con la palla, è grande, è forte, è veloce e fisicamente; è un magnifico elemento. Ha un pacchetto di caratteristiche davvero buono, quindi non c'è da meravigliarsi che i grandi club vogliano poter costruire su questo. Poi è a posto mentalmente, è rilassato fuori dal campo e non si stressa. In campo prova alcune cose. Non sembra giocatore da prendere rischi, lo sarebbe stato se fosse stato un calciatore peggiore, ma poiché è così bravo con la palla e veloce, può cogliere alcune occasioni e questo si adatta al suo gioco.

Non credo che sia troppo bravo per la Superliga, ma è chiaro che ha un enorme potenziale. Ha fatto molto bene in Superliga e ci si possono aspettare grandi cose da lui se il suo potenziale sarà davvero realizzato".