La gara di Bergamo contro l'Atalanta, in programma sabato sera, sarà un crocevia importante per il Napoli nella lunga corsa scudetto che lo vedrà duellare con l'Inter. E' la convinzione espressa da Lulù Oliveira, ex attaccante di Fiorentina e Cagliari, nel corso del suo intervento sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli ha guadagnato due punti su Atalanta ed Inter, quindi il prossimo impegno sarà molto interessante per capire come si muoverà la classifica. Credo che la squadra di Conte possa puntare al titolo, ma non deve abbassare la guardia perché l’Inter non lo farà: per me sarà lotta a due".