Dodi Lukebakio, attaccante dell'Hertha Berlino e della Nazionale belga, è intervenuto in conferenza stampa a Tubize a due giorni dal match contro la Germania. Tornando sulla sua splendida prestazione in casa della Svezia, coi suoi due assist per Romelu Lukaku: "Non sono sorpreso. Ero pronto ed è così che dovrebbe essere. Abbiamo un gruppo più piccolo e l'allenatore mi ha dato fiducia. Questo è ovviamente un buon segnale. Giocavo con Kevin de Bruyne e Romelu Lukaku e questo aiuta. È un piacere giocare con loro. Sanno in anticipo cosa vuoi fare e questo rende facile giocare a calcio".