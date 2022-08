Un 'cannibale' dell'area di rigore visto dal Cannibale per eccellenza. SportWeek ha raggiunto Eddy Merckx, insieme a Fausto Coppi il più grande ciclista di tutti i tempi, capace di vincere in 13 anni di carriera praticamente qualunque competizione esistente nel calendario delle due ruote, sia in linea che a tappe (525 successi su 1800 corse disputate). E proprio a Merckx è stato chiesto un parere sul ritorno all'Inter del suo connazionale Romelu Lukaku: "L'Inter ha fatto un'ottima scelta! Romelu lo conosco da quando giocava per l'Anderlecht da adolescente, dissi che sarebbe diventato fortissimo. Ma era una profezia facile visto che le sue qualità erano evidenti. Con il Chelsea non ho capito fino in fondo perché le cose non abbiano funzionato per lui, ma una stagione meno positiva può capitare e comunque il mio giudizio non cambia".