Si sono concluse le partite di Europa League e Conference League con fischio d'inizio alle 18.45. Vince la Roma sul campo dello Sheriff, da segnalare il gol decisivo di Lukaku per la squadra di José Mourinho. Alla Fiorentina non basta invece la doppietta di uno scatenato Ranieri: 2-2 il risultato finale contro il Genk. Il Liverpool di Klopp vince in rimonta contro il LASK, goleada del Leverkusen contro l'Hacken. Vince anche il Fenerbache, ma Dzeko non scende in campo.

I risultati di Europa League:

LASK-Liverpool 1-3

Bayer Leverkusen-Hacken 4-0

Panathinaikos-Villarreal 2-0

Qarabag-Molde 1-0

Rennes-Maccabi Haifa 3-0

Royale Union SG-Tolosa 1-1

Sheriff Tiraspol-Roma 1-2

Servette-Slavia Praga 0-2



I risultati di Conference League:

Fenerbahce-Nordsjaelland 3-1

Ferencvaros-Cukaricki 3-1

Eintracht Francoforte-Aberdeen 2-1

Genk-Fiorentina 2-2

HJK-Paok 1-3

Legia-Aston Villa 3-2

Ludogorets-Trnava 4-0

Zrinjski-Az Alkmaar 4-3