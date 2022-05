Le immagini impietose di Romelu Lukaku con lo sguardo perso in panchina durante la partita contro l'Everton scatenano l'ironia dei tifosi del Chelsea, che su Twitter fanno esplodere il loro sarcasmo nei confronti dell'oneroso e sin qui poco redditizio acquisto estivo da parte dei Blues. Il Daily Mail raccoglie alcuni cinguettii impietosi, da chi sottolinea che la sua è una faccia "di un giocatore che vuole tornare all'Inter", a un altro secondo cui non poteva aspettarsi altro dopo la famigerata intervista rilasciata a Sky Sport Italia, fino a chi gli suggerisce addirittura di riciclarsi in un altro sport: "Nella NFL (la massima lega Usa di football americano, ndr) ci sono squadre che hanno bisogno di line-backers"