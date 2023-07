In queste ore Romelu Lukaku si sta facendo sentire attraverso continui riferimenti sulle stories di Instagram. Pochi istanti fa il centravanti belga ha pubblicato la foto direttamente dello schermo della radio di un'automobile con la canzone "Trust Nobody", vale a dire "non fidarti di nessuno". Insomma, continuano le frecciate verso i protagonisti delle vicende che lo stanno caratterizzando in questi giorni. Story rimossa qualche minuto dopo la pubblicazione, a testimonianza di come forse nemmeno lui abbia le idee così chiare.