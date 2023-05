L'Europeo 2024 in Germania potrebbe essere il passo di addio di Romelu Lukaku con la Nazionale belga. Questo quanto emerge dalla docu-serie realizzata da Amazon, 'One For All', in onda da domani, che approfondisce le vite di tre calciatori: oltre a Lukaku, voce a Thibaut Courtois e Axel Witsel.

Nella serie, Lukaku accenna a un addio alla maglia dei Red Devils dopo il torneo dell'anno prossimo, mentre il portiere ha ancora gli occhi puntati sulla Coppa del Mondo FIFA 2026. "Gioco al calcio professionistico da oltre 13 anni. Alcuni giocatori non ci riescono nemmeno. Ho più di cento presenze, così tanti gol... Forse dovrei riposare di più per poter giocare più a lungo - ha detto Lukaku, che ha poi volto lo sguardo ai prossimi Europei - Così avrò partecipato a tre Europei e Mondiali".