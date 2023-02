Match winner di Inter-Porto, Romelu Lukaku commenta così il match ai microfoni di Inter TV: "C’è soddisfazione per la vittoria della squadra, oggi credo che abbiamo meritato di vincere una partita difficile. Dobbiamo continuare così anche in campionato e poi giocarci al meglio la partita lì. Abbiamo cercato tanto questa vittoria, ci dispiace non aver segnato il 2-0, ma dobbiamo essere contenti di questo risultato contro una squadra difficile".