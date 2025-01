"Se guardo le mie partite di quattro anni fa e le metto in confronto a quelle di oggi, vedo un calciatore diverso. Profondamente diverso". Parola di Lorenzo Lucca, attaccante dell'Udinese intervistato oggi da SportWeek: "Prima mi “perdevo” durante la partita, staccavo la testa dal gioco e finiva che non ero capace di trasformare in gol la palla buona. Adesso sono molto più concentrato, attento, partecipe dal primo all’ultimo minuto. Sono consapevole che nell’Udinese non è come nell’Inter, alla Juve o al Milan: non avrò tante occasioni da gol, potrebbe essercene una sola, e io devo saperla sfruttare per fare la differenza".

È più facile prendersi la Nazionale a Udine o in un grande club dove però la concorrenza aumenta?

"Della Nazionale ho fatto parte, ma non mi basta. Per essere titolare vuol dire essere uno tra gli undici italiani più forti. Quindi vorrebbe dire giocare in uno dei top team italiani o esteri".

E se fai tanti gol a Udine?

"Guadagnerei considerazione, perché è molto più difficile farne tanti qui che all’Inter".