Lucas Leiva lascia la Lazio con il termine della stagione e nelle sue parole di commiato pronunciate a Lazio Style Radio non dimentica Simone Inzaghi. "Quando sono arrivato ho scoperto dentro di me cose che non immaginavo di avere - dice il brasiliano -Nella gara di Supercoppa ho trovato una forza e una fiducia che non credevo di avere più. Inzaghi dal primo giorno mi ha dato subito fiducia e tranquillità. Questa città, questa squadra e questi compagni mi hanno fatto sentire subito a casa. Ho vissuto i miei migliori anni di calcio qui con la Lazio".