Chi sarà la favorita del prossimo campionato? Marco Tardelli risponde alla domanda davanti alle telecamere di Sky Sport 'snobbando' l'Inter: "Davanti a tutte c'è il Milan perché ha vinto lo scudetto e perché è una squadra che sta per rinforzarsi. C’è l’incognita Juventus, ma per me può essere la sorpresa: se mette i giocatori al posto giusto e recupera gli infortunati può diventare la squadra che può dare più fastidio al Milan".