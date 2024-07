L'ex difensore del Napoli Alessandro Renica ha parlato a Radio Marte della lotta scudetto, inquadrandola così: "L’Inter parte nettamente favorita perché ha conservato l’allenatore e gran parte della squadra andando a rinforzarla, cosa che nella passata stagione il Napoli non fece. Motta farà bene, viene da stagioni strepitose ed in più ha Giuntoli che interverrà adeguatamente sul mercato. Conte è un ottimo allenatore, voglio però vedere come si risolveranno i vari nodi del Napoli e soprattutto chi avrà in attacco. Sono curioso di vedere De Rossi, perché una cosa è prendere la squadra in corsa, un'altra costruirla e gestirla da inizio stagione”, ha concluso.