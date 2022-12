Durante l'intervista concessa ai microfoni di Tuttomercatoweb, Maurizio Domizzi, ex difensore tra le altre di Napoli, Udinese e Sampdoria, ha parlato anche della squadra di Luciano Spalletti, prima in campionato e prossima avversaria dell'Inter in campionato. "I numeri e le prestazioni dicono che potrebbe senz'altro essere l'anno buono per lo scudetto.