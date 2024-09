Il Tribunale Investigativo N. 3 di Palma di Maiorca ha emesso oggi una sentenza di condanna nei confronti della persona che, dalla sua posizione sugli spalti dello stadio Son Moix, ha rivolto insulti razzisti contro Vinicius Júnior, nella partita tra Maiorca e Real Madrid del 5 febbraio 2023 scorso.

L'imputato è stato riconosciuto colpevole di due reati contro l'integrità morale, aggravati dall'aver agito con motivazioni razziste, commessi contro Vinicius Júnior, e anche contro il giocatore Samu Chukwueze, all'epoca giocatore del Villarreal, che aveva subito insulti simili nello stadio di They sono Moix della stessa persona, due settimane dopo.

Il tribunale ha condannato l'imputato a dodici mesi di reclusione, condannandolo anche a non accedere per un periodo di tre anni agli stadi di calcio dove si disputano le partite de La Liga e della Federcalcio Spagnola. La sospensione della pena detentiva è stata subordinata all'imputato, che ha chiesto scusa e ha mostrato il suo rammarico con una lettera indirizzata a Vinicius Júnior, partecipando ad un programma di parità di trattamento e non discriminazione. Si tratta della terza condanna penale pronunciata negli ultimi mesi per insulti razzisti ricevuti da giocatori del Real Madrid.

Inoltre, un minore che ha insultato Aurélien Tchouameni, durante la partita tra Maiorca e Real Madrid del 13 aprile 2024, si è scusato e ha mostrato il suo pentimento per la sua condotta, accettando di svolgere le attività socio-educative che gli vengono proposte dalla Procura. Per un anno non potrà accedere agli stadi, dove si svolgono le competizioni ufficiali e dovrà pagare le sanzioni pecuniarie che gli sono state inflitte, per il suo comportamento, dalla Commissione statale contro la violenza, il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza nello sport.

Condanne accolte così da Javier Tebas, presidente de La Liga: "Come in altre occasioni, si trattava di denunce avviate e promosse da La Liga. È il risultato del lavoro che abbiamo svolto in questi anni per sradicare l’odio dal nostro calcio e continueremo a farlo. Non ci saranno più grida o cori razzisti in uno stadio senza una condanna penale", le sue parole su X.